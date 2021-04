È lo streaming che sta permettendo questa nuova Super Lega europea di calcio? (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella notte che ha terremotato il calcio europeo, con l’annuncio di una Super Lega a 12 fondatori (le principali squadre di Italia, Inghilterra e Spagna) e le minacce di cause miliardarie e di esclusioni incrociate che arrivano dalle federazioni nazionali, dalla UEFA e dalla FIFA, non poteva passare inosservato un nodo attorno al quale ruota gran parte del progetto che punta a rivoluzionare completamente il mondo del calcio e le sue finanze. I diritti tv Super Lega, infatti, sono il grande Eldorado a cui guardano tutti: big companies e club coinvolti. LEGGI ANCHE > Si chiude il cerchio della rivoluzione dello streaming: la Serie A passa a Dazn Diritti tv Super Lega, di cosa stiamo parlando La Super ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella notte che ha terremotato ileuropeo, con l’annuncio di unaa 12 fondatori (le principali squadre di Italia, Inghilterra e Spagna) e le minacce di cause miliardarie e di esclusioni incrociate che arrivano dalle federazioni nazionali, dalla UEFA e dalla FIFA, non poteva passare inosservato un nodo attorno al quale ruota gran parte del progetto che punta a rivoluzionare completamente il mondo dele le sue finanze. I diritti tv, infatti, sono il grande Eldorado a cui guardano tutti: big companies e club coinvolti. LEGGI ANCHE > Si chiude il cerchio della rivoluzione dello: la Serie A passa a Dazn Diritti tv, di cosa stiamo parlando La...

