«Downton Abbey 2», l'uscita è il 22 dicembre 2021. Il cast e le novità La pandemia ha smesso di frenare le riprese e il cast e la produzione di Downton Abbey 2 sono al lavoro da una settimana con l'intenzione di raggiungere le sale il prossimo 22 dicembre, sotto Natale. Che regalo! Ma non è l'unico, perché è confermato anche il coinvolgimento di tutto il cast originale e, naturalmente, anche quello di Julian Fellowes alla sceneggiatura e di Gareth Neame e Liz Trubridge come produttori. «Downton Abbey 2», le new entry Il nuovo film, che verrà diretto questa volta da Simon Curtis, includerà oltre alle performance del cast a cui siamo tanto affezionati, anche le nuove prove di Hugh Dancy (Hannibal), Laura Haddock (White Lines), Nathalie Baye (irresistibile anche come se stessa in Chiami il mio agente! ) e Dominic West

