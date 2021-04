Downton Abbey 2 è ufficiale: il nuovo film esce a Natale, scoprite le new entry nel cast (Di lunedì 19 aprile 2021) Il secondo film di Downton Abbey arriverà presto nelle sale, e al cast che conosciamo e amiamo si aggiungeranno anche dei nuovi volti: scopriamo insieme di chi si tratta. Dopo il grande successo del primo film di Downton Abbey, Julian Fellowes e il cast della celebre serie tv tornano nuovamente sul grande schermo con un sequel in uscita a Natale nelle sale. "Siamo entusiasti di annunciare che Julian Fellowes e l'intero cast di Downton Abbey saranno di ritorno per #DowntonAbbey2, con Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West che si aggiungono alla pellicola. Guardate il film al cinema questo Natale!" si ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) Il secondodiarriverà presto nelle sale, e alche conosciamo e amiamo si aggiungeranno anche dei nuovi volti: scopriamo insieme di chi si tratta. Dopo il grande successo del primodi, Julian Fellowes e ildella celebre serie tv tornano nuovamente sul grande schermo con un sequel in uscita anelle sale. "Siamo entusiasti di annunciare che Julian Fellowes e l'interodisaranno di ritorno per #2, con Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West che si aggiungono alla pellicola. Guardate ilal cinema questo!" si ...

