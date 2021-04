Domenica Live, parla il fratello di Valentina Persia: “Mia sorella ha avuto una vita drammatica” (Di lunedì 19 aprile 2021) Barbara D’Urso ha ospitato ieri, 18 aprile 2021, a Domenica Live il fratello di una concorrente dell’Isola Valentina Persia. Paolo ha parlato in toni amorevoli della sorella. Il fratello è fiero di lei e segue con entusiamo il suo percorso all’Isola. Dietro quei sorrisi e l’ironia che caratterizzano il personaggio di Valentina Persia, la donna cela un mondo di sofferenza. Il fratello ha raccontato i drammi della vita della cabarettista romana, due lutti che hanno segnato la sua persona. Inoltre la protegge contro le accuse di razzismo che le sono state rivolte per un’imitazione di Fariba, un’altra concorrente dell’Isola. Isola Valentina Persia e i ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Barbara D’Urso ha ospitato ieri, 18 aprile 2021, aildi una concorrente dell’Isola. Paolo hato in toni amorevoli della. Ilè fiero di lei e segue con entusiamo il suo percorso all’Isola. Dietro quei sorrisi e l’ironia che caratterizzano il personaggio di, la donna cela un mondo di sofferenza. Ilha raccontato i drammi delladella cabarettista romana, due lutti che hanno segnato la sua persona. Inoltre la protegge contro le accuse di razzismo che le sono state rivolte per un’imitazione di Fariba, un’altra concorrente dell’Isola. Isolae i ...

