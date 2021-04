Domenica Live, il fratello di Valentina Persia: “Mia sorella ha avuto una vita drammatica. Due lutti devastanti” (Di lunedì 19 aprile 2021) Valentina Persia, 49 anni, è un vulcano di energie e risate che sta stravolgendo l’Isola dei Famosi 2021. Ma dietro nasconde un passato difficile, come dichiarato ieri 18 aprile a Domenica Live da uno dei fratelli, Paolo. “Mia sorella ha avuto una vita drammatica, si è fatta le ossa in famiglia. Noi siamo orgogliosi di lei, ci stiamo appassionando (all’Isola dei famosi, ndr), sembra come quando seguiamo i mondiali di calcio”, ha detto a Barbara D’Urso. Il fratello della naufraga ha continuato dunque nel solco delle dichiarazioni da lui stesso rilasciate al settimanale Dipiù: “Mia sorella nel 2009 ha perso il fidanzato Salvo; loro hanno vissuto una storia bellissima. Lei ha ripetuto più volte che è stato Salvo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021), 49 anni, è un vulcano di energie e risate che sta stravolgendo l’Isola dei Famosi 2021. Ma dietro nasconde un passato difficile, come dichiarato ieri 18 aprile ada uno dei fratelli, Paolo. “Miahauna, si è fatta le ossa in famiglia. Noi siamo orgogliosi di lei, ci stiamo appassionando (all’Isola dei famosi, ndr), sembra come quando seguiamo i mondiali di calcio”, ha detto a Barbara D’Urso. Ildella naufraga ha continuato dunque nel solco delle dichiarazioni da lui stesso rilasciate al settimanale Dipiù: “Mianel 2009 ha perso il fidanzato Salvo; loro hanno vissuto una storia bellissima. Lei ha ripetuto più volte che è stato Salvo a ...

