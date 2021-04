Domenica Live, duri attacchi contro Ilary Blasi per non aver difeso Fariba, Barbara D’Urso s’infuria (VIDEO) (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella puntata del 18 aprile di Domenica Live si è aperto un dibattito sull’isola dei famosi durante il quale sono state mosse delle accuse contro Ilary Blasi. Il confronto era incentrato sulla lite che c’è stata tra Fariba Tehrani e Valentina Persia. In tale occasione, alcuni telespettatori hanno notato un comportamento estremamente offensivo da parte L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella puntata del 18 aprile disi è aperto un dibattito sull’isola dei famosi durante il quale sono state mosse delle accuse. Il confronto era incentrato sulla lite che c’è stata traTehrani e Valentina Persia. In tale occasione, alcuni telespettatori hanno notato un comportamento estremamente offensivo da parte L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

marcomasini64 : Domenica 9/5 farò il mio primo concerto in diretta streaming,live in acustico dal Teatro della Pergola di Firenze.… - sacspo : Preti sposati e suore sposati dalla D'Urso a Domenica Live. Non invitati i preti sposati e i casi lasciati commenta… - zazoomblog : Domenica Live Akash Kumar attacca Giacomo Urtis e Alex Belli poi svela la verità sulla foto che lo ritrae con gli o… - zazoomblog : Domenica Live Pierpaolo Pretelli ospite insieme al piccolo Leo: la dolce sorpresa di Giulia Salemi - #Domenica… - Wokers_Anaki : RT @austerix22: “Non capivo il perché di tutto questo amore, ma voi mi state facendo capire tante cose” La bellezza di questa donna che all… -