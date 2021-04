Domenica Live, che scontro tra Barbara D’Urso e Paolo Brosio: il motivo (Di lunedì 19 aprile 2021) Barbara D’Urso, nel corso di Domenica Live ha dovuto affrontare l’ira di Paolo Brosio il quale ha difeso la differenza dei ruoli tra uomini e donne all’interno della Chiesa Cattolica. Barbara D’Urso, scontro con Paolo Brosio a Domenica Live (Getty Images)Paolo Brosio ha attaccato la conduttrice di Domenica Live con affermazioni decise: “A forza di fare appelli stai demolendo la Chiesa Cattolica, la demolisci con le picconate.” Queste sono state le parole espresse in merito alla differenza dei ruoli tra uomini e donne all’interno della Chiesa. La sua reazione è avvenuta proprio dopo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021), nel corso diha dovuto affrontare l’ira diil quale ha difeso la differenza dei ruoli tra uomini e donne all’interno della Chiesa Cattolica.con(Getty Images)ha attaccato la conduttrice dicon affermazioni decise: “A forza di fare appelli stai demolendo la Chiesa Cattolica, la demolisci con le picconate.” Queste sono state le parole espresse in merito alla differenza dei ruoli tra uomini e donne all’interno della Chiesa. La sua reazione è avvenuta proprio dopo ...

