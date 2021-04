Domenica In, Mara Venier in lacrime: “È venuta a mancare, siamo disperati’ (Di lunedì 19 aprile 2021) La puntata di ieri, 18 aprile, di Domenica In è cominciata in modo un po’ anticonvenzionale. La conduttrice, infatti, invece del solito esordio allegro e sorridente, si è trovata a dover fare un annuncio straziante. Una collaboratrice del programma Domenicale è venuta a mancare in questi giorni a causa del covid. Il suo nome era Carmela ed aveva poco più di 50 anni. Durante il saluto, la presentatrice non è riuscita a trattenere le lacrime. La donna, infatti, ha provato a portare a termine il suo discorso, malgrado la voce rotta dal pianto. Si è trattato di un momento estremamente toccante che ha commosso molto anche i telespettatori e i presenti in studio. L’annuncio di Mara Venier Nel corso della precedente puntata di Domenica In, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 aprile 2021) La puntata di ieri, 18 aprile, diIn è cominciata in modo un po’ anticonvenzionale. La conduttrice, infatti, invece del solito esordio allegro e sorridente, si è trovata a dover fare un annuncio straziante. Una collaboratrice del programmale èin questi giorni a causa del covid. Il suo nome era Carmela ed aveva poco più di 50 anni. Durante il saluto, la presentatrice non è riuscita a trattenere le. La donna, infatti, ha provato a portare a termine il suo discorso, malgrado la voce rotta dal pianto. Si è trattato di un momento estremamente toccante che ha commosso molto anche i telespettatori e i presenti in studio. L’annuncio diNel corso della precedente puntata diIn, ...

Advertising

Enzo97736396 : La domenica è sempre di Zia Mara, ma penso che è arrivato il momento di diminuire lo spazio dedicato al covid, se n… - ASannais : La D’Urso ferma al 10.9% senza ospiti e argomenti interessanti, un grande brodo che ricorda la domenica in delle so… - tuttopuntotv : Domenica In, Mara Venier in lacrime: “È venuta a mancare, siamo disperati’ #DomenicaIn - Enzo97736396 : @GiusCandela La domenica è sempre di Zia Mara, penso anche io che devono diminuire lo spazio dedicato al covid - VelvetMagIta : #MaraVenier in lacrime a #DomenicaIn: “Siamo affranti”, che succede? #VelvetMag #Velvet -