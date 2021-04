Domenica In, Franco dei Ricchi e Poveri si commuove: “Mi viene da piangere”. Poi la rivelazione di Mara Venier (Di lunedì 19 aprile 2021) Tra gli ospiti della puntata di Domenica In andata in onda ieri 18 aprile anche i Ricchi e Poveri, lo storico gruppo musicale nato nel 1967. Tra loro in particolare Franco Gatti si è commosso in diretta ed ha ricordato un momento del passato condiviso con la conduttrice Mara Venier: “Io devo ringraziarti per essere presente nel mondo dello spettacolo. Quando ci siamo incontrati a Verona, eravamo entrambi in un momento un po’ difficile e si pensava di smettere di lavorare. Ora ritrovarti qui, sempre pimpante, per me è stato un esempio di vita. Mi viene da piangere“. “No, dai Franco.. però è vero, è stato un momento bruttissimo”, ha commentato la nota conduttrice. “Eravamo a Verona per una cosa di Al Bano e ci siamo ritrovati noi due sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Tra gli ospiti della puntata diIn andata in onda ieri 18 aprile anche i, lo storico gruppo musicale nato nel 1967. Tra loro in particolareGatti si è commosso in diretta ed ha ricordato un momento del passato condiviso con la conduttrice: “Io devo ringraziarti per essere presente nel mondo dello spettacolo. Quando ci siamo incontrati a Verona, eravamo entrambi in un momento un po’ difficile e si pensava di smettere di lavorare. Ora ritrovarti qui, sempre pimpante, per me è stato un esempio di vita. Mida“. “No, dai.. però è vero, è stato un momento bruttissimo”, ha commentato la nota conduttrice. “Eravamo a Verona per una cosa di Al Bano e ci siamo ritrovati noi due sul ...

