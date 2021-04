Domenica In, battuta al veleno contro Barbara D’Urso “Devi aver paura …” (Di lunedì 19 aprile 2021) Ieri, Domenica 18 aprile è andata in onda un’altra puntata di Domenica In con la conduzione, come al solito, di Mara Venier che è apparsa particolarmente provata. Come è consuetudine, la prima parte è stata dedicata al covid , ai numeri che lentamente cominciano a calare anche se in alcune regioni le terapie intensive sono ancora piene. La situazione è in via di miglioramento, lento e graduale grazie alla massiccia campagna vaccinale che, però, qualche volta incontra degli stop a causa dello scorso numeri di vaccini. A Domenica In una battuta velenosa per Barbara D’Urso fa sorridere tutti Ieri a Domenica In è andata ospite la bravissima attrice romana Sabrina Ferilli che è anche una grandissima amica di Mara Venier. Sabrina Ferilli si è raccontata ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Ieri,18 aprile è andata in onda un’altra puntata diIn con la conduzione, come al solito, di Mara Venier che è apparsa particolarmente provata. Come è consuetudine, la prima parte è stata dedicata al covid , ai numeri che lentamente cominciano a calare anche se in alcune regioni le terapie intensive sono ancora piene. La situazione è in via di miglioramento, lento e graduale grazie alla massiccia campagna vaccinale che, però, qualche volta incontra degli stop a causa dello scorso numeri di vaccini. AIn unasa perfa sorridere tutti Ieri aIn è andata ospite la bravissima attrice romana Sabrina Ferilli che è anche una grandissima amica di Mara Venier. Sabrina Ferilli si è raccontata ...

Advertising

infoitcultura : Domenica In, battuta al veleno contro Barbara D’Urso “Devi aver paura …” - TuriSindoni : @f_uccheddu @MarcAurelio74 Io spererei che qualche battuta non sia rivolta a me...! Se qui non si può manifestare… - Grazia_MB : RT @CleliaMussari: @Selenelios @saraepunto @gondra_one Grazie ma credo che fosse una battuta quella sull’overdose di glicini. Almeno io l’h… - mau_pado : @Beingmass9 @Paulusxt @matteosalvinimi Salvini ha dei programmi è la battuta della domenica...e comunque io non son… - LizadiGennaro : @tripposauro @FilippoTurati5 @radiosilvana @liliaragnar L'incipit serviva solo a costruire la battuta..... Direi ch… -