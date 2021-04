Domenica Green: volontari ripuliscono spiaggia di Miseno con il sorriso di una bambina (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un folto gruppo di volontari ha trascorso la scorsa Domenica alla volta della pulizia della spiaggia di Miseno, tra i presenti anche una bambina felicissima di fare del bene al proprio territorio e di curare quindi l’ambiente. Un messaggio importante da parte dei tanti volontari che ieri hanno preso parte all’iniziativa. Non bisogna sporcare le spiagge. Queste fanno parte del nostro territorio e siamo noi che le viviamo. Dobbiamo prenderci cura della nostra terra e bisogna farlo con la massima attenzione. Ma se da una parte ci sono tanti incivili a cui non importa per nulla questo assunto fondamentale per vivere bene in una società, dall’altra ci sono una miriade di persone che tentano in tutti i modi, con tutte le loro forze, di rimediare ai loro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un folto gruppo diha trascorso la scorsaalla volta della pulizia delladi, tra i presenti anche unafelicissima di fare del bene al proprio territorio e di curare quindi l’ambiente. Un messaggio importante da parte dei tantiche ieri hanno preso parte all’iniziativa. Non bisogna sporcare le spiagge. Queste fanno parte del nostro territorio e siamo noi che le viviamo. Dobbiamo prenderci cura della nostra terra e bisogna farlo con la massima attenzione. Ma se da una parte ci sono tanti incivili a cui non importa per nulla questo assunto fondamentale per vivere bene in una società, dall’altra ci sono una miriade di persone che tentano in tutti i modi, con tutte le loro forze, di rimediare ai loro ...

