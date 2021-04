Domande graduatorie personale Ata 2021 terza fascia Ecco la GUIDA per Istanze online

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Domande graduatorie

... l'inserimento e/o la conferma/aggiornamento di uno o più profili nelledi circolo e ... Potrete rivolgere le vostresulla compilazione della domanda e sulla valutazione dei titoli ...Si parlerà dei nuovi inserimenti, di aggiornamento e di conferma delledi terza fascia ,... dove potrete rivolgere le vostree le vostre perplessità sulla compilazione della domanda ...La fetta principale delle disponibilità in Lombardia. Governo al lavoro per portare tutti i docenti in classe all’inizio del prossimo anno: ma la sfida è complessa ...In scadenza la domanda per entrare nel mondo della scuola in qualità di personale Ata. SEGUI LA DIRETTA per saperne di più ...