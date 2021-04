Dodici repliche | terminate le riprese del film di Gallo | Così abbiamo girato tra tamponi e norme anti covid

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sabato 17 aprile sonoledi “” l’opera prima di Gianfranco, noto attore di teatro, cinema, tv, in veste di regista di lungometraggi. “Quattro settimane da raccontare – ha detto-. Quattro settimane di lavorazione per il mio primo lungometraggio, trae rigoroso rispetto delledi sicurezza19, che mi hanno riempito il cuore di gioia e di grande soddisfazione. Un periodo felice, in un momentobuio per l’arte nel mondo, che ha donato gioia e ritrovata fiducia a tutti coloro che hanno lavorato sul set… dal cast, agli operatori tecnici. Ora comincia la fase delicata del montaggio, ma ho già in mente il mio prossimo ...

La troupe e il cast di "Dodici Repliche" di Gianfranco Gallo "Quattro settimane da raccontare!" ha detto Gallo, "Quattro settimane di lavorazione per il mio primo lungometraggio, tra tamponi e rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, che mi hanno riempito il cuore di gioia e di grande soddisfazione. Un periodo felice, in un momento così buio per l'arte nel mondo, che ha donato gioia e ritrovata fiducia a tutti coloro che hanno lavorato sul set… dal cast, agli operatori tecnici. Ora comincia la fase delicata del montaggio, ma ho già in mente il mio prossimo progetto".