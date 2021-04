Discriminati per l’età ai colloqui di lavoro? «La soluzione è la selezione al buio» (Di lunedì 19 aprile 2021) «Da poco ha squillato il telefono, chiamata anonima. Voce molto molto giovane dall’altro lato. “Buongiorno parlo con xxx? Ha inviato una candidatura come operatrice customer care?” – “Sono io, mi dica” – “Prima di andare avanti, volevo chiederle la data di nascita” – “Sono nata nel 1978, ho 42 anni” – “Ah, allora ci dobbiamo fermare, ho disposizioni, non oltre i 30, buongiorno”». Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 aprile 2021) «Da poco ha squillato il telefono, chiamata anonima. Voce molto molto giovane dall’altro lato. “Buongiorno parlo con xxx? Ha inviato una candidatura come operatrice customer care?” – “Sono io, mi dica” – “Prima di andare avanti, volevo chiederle la data di nascita” – “Sono nata nel 1978, ho 42 anni” – “Ah, allora ci dobbiamo fermare, ho disposizioni, non oltre i 30, buongiorno”».

louarvt : RT @quellapsycho: @CryBabyBlair ma il punto è che non sono offese, ti puoi incazzare per la questione della mafia perché è una cosa grave,… - AgSciWriter : @RosannaRuscito Non si deve punire chi non accetta, ma insegnare la tolleranza verso il prossimo. Il bullismo si sc… - MrCacco02 : @Bvzpao @moon_lights_owl @Cicciricy no stella aiuterebbe ai gay aggrediti e discriminati a ottenere le giuste aggra… - pioveColSole_ : @nando_saviano @amnestyitalia @Pres_Casellati Manca l'aggravante e il ddl servirebbe a quello. E no, servirebbe anc… - CryBabyBlair : @kikaxii usare come insulto? vedi per caso scritto 'etero cis di merda'? No, è solo un modo per sottolineare che so… -