Diritti tv | la SuperLega cambia le carte in tavola DAZN | SKY e tutte le altre | che si fa?

(Di lunedì 19 aprile 2021) La nascita dellarompe il motore del calcio, apre una nuova strada, mettendosi di traverso e sbarrando le vecchie vie solcate in primis da UEFA e FIFA, che hanno già assegnato itv (come la Lega di Serie A), ma che minacciano i firmatari dello storico accordo di escluderli dale competizioni, nazionali comprese.Tv, nasce la Super Lega (Adobe Stock)E’ chiaro, evidente, cristallino che se UEFA e FIFA dovessero dare seguito alle loro intimidazioni, dovranno fare i conti con, che ha offerto 840 milioni ma per una Serie A con Juve, Milan e Inter (le tre italiani che hanno detto sì alla). Con SKY, che si preso la Champions insieme ad Amazon. Insomma, la guerra del calcio, o dei ricchi come ribattezzata dall’Equipe, è appena esplosa. E può ...

...perso dietro le discussioni in Lega sui fondi " riferendosi alla clamorosa nascita della... " Oggi fare calcio è molto difficile, la suddivisione deitv con la legge Melandri porta a ...Oggi pomeriggio c'è una riunione in Lega e speriamo che iinteressati ci spieghino bene cosa si intende per. Quello che abbiamo ascoltato finora non ci piace. Queste squadre che ...Un fiume di reazioni alla notizia della nascita della Super Lega: ha parlato a Radio Rai anche l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, e chiaramente le sensazioni del dirigente emiliano sul futuro del ...Secondo quanto riporta La Repubblica, nell’ultimo consiglio della Lega convocato d’urgenza si è concretizzata una rottura destinata ad avere strascichi anche in futuro. Juve, Inter e Milan non hanno a ...