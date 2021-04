Diletta Leotta, lo scoop: “Can Yaman furioso con lei”. E spunta il vero motivo della crisi (Di lunedì 19 aprile 2021) La notizia ufficiale del fidanzamento, poi le voci sul matrimonio imminente e ora quelle di crisi, Diletta Leotta e Can Yaman continuano a far parlare di loro per questa presunta crisi che da giorni li avrebbe colpiti. Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice sportiva e l’attore turco si siano allontanati e che al momento ci siano delle tensioni in corso. Tutto è nato quando il protagonista di Daydreamer ha sospeso il suo account Instagram, destando non pochi sospetti nel web. Quindi il rumor dello slittamento delle nozze. A ‘Ogni Mattina’ il giornalista Santo Pirrotta aveva infatti spifferato che il matrimonio tra Diletta e Can, sul quale si è a lungo discusso e che era previsto per il prossimo 16 agosto, è stato rimandato.



