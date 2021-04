Diletta Leotta e Can Yaman: è crisi profonda! Le possibili motivazioni dell'allontamento (Di lunedì 19 aprile 2021) È una storia d'amore avvolta nel mistero già dai primi giorni. E nelle ultime ore è arrivata una potenziale svolta, purtroppo negativa per i già tanti fan della coppia italo-turca. Una storia d'amore sui generis Breve riassunto: erano i primi giorni dell'anno e Can Yaman si trovava in Italia per girare uno spot pubblicitario di un noto marchio di pasta italiana. I paparazzi fotografarono l'attore in compagnia di Diletta Leotta, una delle donne più desiderate dall'italiano medio. Da allora i due si sono visti più di una volta in vari punti della Penisola e Diletta avrebbe trascorso anche alcuni giorni in Turchia. Pochi giorni fa, a confermare che in questa storia i colpi di scena rappresentano la normalità, è arrivata un'indiscrezione oggettivamente ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 aprile 2021) È una storia d'amore avvolta nel mistero già dai primi giorni. E nelle ultime ore è arrivata una potenziale svolta, purtroppo negativa per i già tanti fana coppia italo-turca. Una storia d'amore sui generis Breve riassunto: erano i primi giorni'anno e Cansi trovava in Italia per girare uno spot pubblicitario di un noto marchio di pasta italiana. I paparazzi fotografarono l'attore in compagnia di, unae donne più desiderate dall'italiano medio. Da allora i due si sono visti più di una volta in vari puntia Penisola eavrebbe trascorso anche alcuni giorni in Turchia. Pochi giorni fa, a confermare che in questa storia i colpi di scena rappresentano la normalità, è arrivata un'indiscrezione oggettivamente ...

