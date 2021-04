Diletta Leotta e Can Yaman | c’è aria di crisi? Gli indizi social

(Di lunedì 19 aprile 2021) La love-story tra la bella conduttrice ed il fascinoso attore sembra essere entrata in. Ed anche se non ci sono notizie ufficiali, alcunilasciano intuire il peggio…… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman, aria di crisi: lui sparisce dai social e lei si toglie l’anello - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - benjamn_boliche : RT @Novella_2000: ESCLUSIVO ?? #CanYaman e #DilettaLeotta si sono lasciati. Cosa sappiamo... - MaraDel33526558 : RT @Novella_2000: ESCLUSIVO ?? #CanYaman e #DilettaLeotta si sono lasciati. Cosa sappiamo... - Novella_2000 : ESCLUSIVO ?? #CanYaman e #DilettaLeotta si sono lasciati. Cosa sappiamo... -

Riflettori del gossip puntati sue Can Yaman . Stando alle ultime indiscrezioni, la relazione tra la presentatrice Dazn e l'attore turco starebbe attraversando un momento di forte crisi . "I due hanno litigato perché ...Can Yaman ein crisi?/ "Lei avrebbe rifiutato di seguirlo in Turchia" Damiano e Chiara, slitta il matrimonio? Ore di preoccupazione per Damiano Carrara . La sua fidanzata Chiara è ...Un'indiscrezione pazzesca su Diletta Leotta e Can Yaman parla di una rottura tra i due. Dopo pochi mesi la love story sarebbe giunta al termine ...La coppia più chiacchierata del momento, a detta di Paolone, avrebbe messo in piedi una finta storia d'amore a favore del gossip ...