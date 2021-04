Dietro la Superlega una battaglia anche politica (Di lunedì 19 aprile 2021) La Superlega annunciata nel contesto del calcio europeo da dodici club (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus) come nuova organizzazione privata in grado di organizzare una competizione riservata a un’élite del pallone auto-incoronatasi come tale ha provocato durissime reazioni da parte di Boris Johnson e Emmanuel Macron. Spesso InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 19 aprile 2021) Laannunciata nel contesto del calcio europeo da dodici club (Mster United, Liverpool, Mster City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus) come nuova organizzazione privata in grado di organizzare una competizione riservata a un’élite del pallone auto-incoronatasi come tale ha provocato durissime reazioni da parte di Boris Johnson e Emmanuel Macron. Spesso InsideOver.

