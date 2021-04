Diamoci del tu Ecco come scegliere bene prima di dire a qualcuno “mi piaci” | senza sbagliare mai

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 19 aprile 2021) In alcune parti del Nord Italia (e non solo) è diffuso un uso particolare del pronome complemento te. Alcuni parlanti amano adoperare a piene mani (o a piena lingua?) eremore, il te pronome complemento al posto del tu pronome soggetto. Quanti di noi, le prime volte, ascoltando quel te inopportuno e invadente, non si sono fermati un attimo a riflettere, ruotando leggermente la testaun cane che non capisce e chiedendosi che cosa ci facesse te al posto di tu? Due mondi diversi che non si incontreranno mai In realtà il te al posto del tu non ci dovrebbe stare. Uso il condizionale perché chi mi segue sa giàfunziona la lingua, perché l’italiano non è un’equazione matematica, l’oralità non ha gli stessi obblighi della scrittura, non si può e non si deve parlareun libro stampato (anzi, sarebbe ...