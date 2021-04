Devastante incendio | fiamme alte 10 metri | quattro famiglie senza casa

(Di lunedì 19 aprile 2021) Alle 18.50 di domenica, unha colpito un'abitazione in via Monte San Michele a Lumezzane. Per spegnere lefino a 10, è stato necessario l'intervento di tre ...

Alle 18.50 di domenica, unha colpito un'abitazione in via Monte San Michele a Lumezzane. Per spegnere le fiamme, alte fino a 10 metri, è stato necessario l'intervento di tre squadre del Comando Provinciale ...