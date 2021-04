Debole il mercato americano dopo i record della settimana scorsa (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Il listino USA scambia poco sotto la parità, con le azioni statunitensi che stanno perdendo terreno rispetto ai livelli record raggiunti venerdì, anche a causa della Debolezza del settore tecnologico. Il Dow Jones lima lo 0,36%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.179 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,14%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,12%). In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto energia. Nel listino, i settori beni industriali (-0,60%) e beni di consumo per l’ufficio (-0,42%) sono tra i più venduti. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walt ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Il listino USA scambia poco sotto la parità, con le azioni statunitensi che stanno perdendo terreno rispetto ai livelliraggiunti venerdì, anche a causazza del settore tecnologico. Il Dow Jones lima lo 0,36%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.179 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,14%); sulla stessa tendenza, sui livellivigilia l’S&P 100 (-0,12%). In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto energia. Nel listino, i settori beni industriali (-0,60%) e beni di consumo per l’ufficio (-0,42%) sono tra i più venduti. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walt ...

