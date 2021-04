Ddl Zan, scontro Pillon-Littizzetto (Di lunedì 19 aprile 2021) “Mia cara Lucianina, Lucy, gambino di sedano, ti posso fare una domandina? Ma tu hai letto il codice penale? E il ddl Zan, lo hai letto? o leggi solo le veline che ti passa il PD?”. Inizia così la risposta di Simone Pillon alla ‘letterina’ che Luciana Littizzetto gli ha dedicato ieri a ‘Che Tempo Che Fa’ parlando del ddl Zan. “Se tu li avessi letti – prosegue Pillon nella sua risposta su Facebook – avresti scoperto una cosa carina, e cioè che già oggi, con le leggi in vigore, ‘se tu insulti o picchi una persona per via del suo orientamento sessuale o per il suo genere o per la sua disabilità, devi subire una condanna pecuniaria o penale’. Anzi, applicando il già vigente art. 61 puoi ottenere pene aggravate per chi sia così stupido o pericoloso da aggredire qualcun altro perché gay, o perché non la pensa come lui”. “Il ddl Zan – ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) “Mia cara Lucianina, Lucy, gambino di sedano, ti posso fare una domandina? Ma tu hai letto il codice penale? E il ddl Zan, lo hai letto? o leggi solo le veline che ti passa il PD?”. Inizia così la risposta di Simonealla ‘letterina’ che Lucianagli ha dedicato ieri a ‘Che Tempo Che Fa’ parlando del ddl Zan. “Se tu li avessi letti – proseguenella sua risposta su Facebook – avresti scoperto una cosa carina, e cioè che già oggi, con le leggi in vigore, ‘se tu insulti o picchi una persona per via del suo orientamento sessuale o per il suo genere o per la sua disabilità, devi subire una condanna pecuniaria o penale’. Anzi, applicando il già vigente art. 61 puoi ottenere pene aggravate per chi sia così stupido o pericoloso da aggredire qualcun altro perché gay, o perché non la pensa come lui”. “Il ddl Zan – ...

