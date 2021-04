DayDreamer, anticipazioni oggi 19 aprile 2021: Can e Sanem vanno alle Galapagos (Di lunedì 19 aprile 2021) anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 19 aprile 2021 di DayDreamer: cosa accadrà a Cane Sanem nell’episodio di oggi? Il Divit e la Aydin sono tornati insieme, ma la scrittrice soffre per la situazione che si è venuta a creare con i suoi genitori: Nihat e Mvlibe non si fidano del fotografo. Il Dibit le propone di viaggiare e di raggiungere le Galapagos. Che farà Sanem? DayDreamer va Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 aprile 2021)della puntata di, lunedì 19di: cosa accadrà a Canenell’episodio di? Il Divit e la Aydin sono tornati insieme, ma la scrittrice soffre per la situazione che si è venuta a creare con i suoi genitori: Nihat e Mvlibe non si fidano del fotografo. Il Dibit le propone di viaggiare e di raggiungere le. Che faràva Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

InformazioneOg : Daydreamer anticipazioni 19 aprile: Sanem, partiamo insieme per le Galapagos? #daydreamer #anticipazioni #19aprile… - Novella_2000 : Anticipazioni Daydreamer dal 19 al 23 aprile: Can e Sanem decidono di partire per il giro del mondo ma accade un in… - tuttopuntotv : Daydreamer, anticipazioni 19-23 aprile: terribile incidente per Can e Sanem #daydreamer #anticipazioni - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer dal 19 al 23 aprile: Can e Sanem decidono di partire per il giro del mondo -… - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021: Can dimentica Sanem -