Damian Lewis: «Helen McCrory, eroica anche nella malattia» (Di lunedì 19 aprile 2021) Il proprio ricordo, Damian Lewis ha deciso di regalarlo al Sunday Times, tra le cui colonne ha dipinto un ritratto vivido della moglie, Helen McCrory. «Mi ha colpito come due cose siano successo, questo weekend: c’è stata una manifestazione di dolore e di shock, una celebrazione di Helen McCrory, l’attrice con fan sparsi in tutto il mondo, e una celebrazione di Helen, la persona. Di questa, io voglio parlare», ha cominciato Lewis, raccontando il lato più intimo della moglie, scomparsa venerdì, dopo una lunga battaglia con il cancro. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 aprile 2021) Il proprio ricordo, Damian Lewis ha deciso di regalarlo al Sunday Times, tra le cui colonne ha dipinto un ritratto vivido della moglie, Helen McCrory. «Mi ha colpito come due cose siano successo, questo weekend: c’è stata una manifestazione di dolore e di shock, una celebrazione di Helen McCrory, l’attrice con fan sparsi in tutto il mondo, e una celebrazione di Helen, la persona. Di questa, io voglio parlare», ha cominciato Lewis, raccontando il lato più intimo della moglie, scomparsa venerdì, dopo una lunga battaglia con il cancro.

Advertising

gandusio : @lewis_damian Condoglianze ?? voi e alla famiglia, L'amavo come attrice e donna??????grande perdita ! - itsdreena : Ho letto l’elogio funebre di Damian Lewis per Helen e niente sto piangendo porca troia sono distrutta devastata annientata - BeatriceBella16 : Non sto piangendo, mi è entrato un Damian Lewis nell’occhio - DrApocalypse : #DamianLewis, il commovente tributo per la moglie #HelenMcCrory: 'nessuna paura della morte, diffondeva felicità' - euronewsit : Helen McCrory è stata stroncata dal cancro. A darne notizia su twitter il marito Damian Lewis -

Ultime Notizie dalla rete : Damian Lewis Damian Lewis, il commovente tributo per la moglie Helen McCrory: 'nessuna paura della morte, diffondeva felicità' Damian Lewis ha scritto un potente tributo a sua moglie Helen McCrory , scomparsa pochi giorni fa all'età di 52 anni, causa cancro. In un editoriale su The Sunday Times, l'attore di Billions e ...

È morta Helen McCrory, addio alla zia Polly di Peaky Blinders La scomparsa di Helen McCrory: l'annuncio su Twitter È stato il marito dell'attrice, Damian Lewis (interprete del controverso Brody in Homeland ), a dare l'annuncio della prematura scomparsa della ...

Damian Lewis: «Helen McCrory, eroica anche nella malattia» Vanity Fair Italia Helen McCrory muore all’età di 52 anni Damian Lewis, Jason Isaacs, Cillian Murphy e altri rendono omaggio a Helen McCrory. Collider ha annunciato che l’attrice ci ha lasciati, la settimana scorsa, all’età di 52 anni. Helen McCrory: una bat ...

Draco in lacrime Morta Helen McCrory Helen McCrory, star della serie tv Peaky Blinders, è deceduta all'età di 52 anni a causa di un cancro. E' un messaggio su Twitter del marito Damian Lewis ad annunciarlo. La coppia, che si è sposata ne ...

ha scritto un potente tributo a sua moglie Helen McCrory , scomparsa pochi giorni fa all'età di 52 anni, causa cancro. In un editoriale su The Sunday Times, l'attore di Billions e ...La scomparsa di Helen McCrory: l'annuncio su Twitter È stato il marito dell'attrice,(interprete del controverso Brody in Homeland ), a dare l'annuncio della prematura scomparsa della ...Damian Lewis, Jason Isaacs, Cillian Murphy e altri rendono omaggio a Helen McCrory. Collider ha annunciato che l’attrice ci ha lasciati, la settimana scorsa, all’età di 52 anni. Helen McCrory: una bat ...Helen McCrory, star della serie tv Peaky Blinders, è deceduta all'età di 52 anni a causa di un cancro. E' un messaggio su Twitter del marito Damian Lewis ad annunciarlo. La coppia, che si è sposata ne ...