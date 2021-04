Dal lockdown al boom della spesa. Segnali positivi post-pandemia (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal grande freddo a una bolla dei consumi. Scherzi della pandemia, forse. Un anno e passa di lockdown globali, zone rosse, arancioni, gialle e bianche hanno avuto come effetto quello di porre le basi per un’impennata dei consumi, su scala planetaria. Perché i consumatori di tutto il mondo hanno accumulato grazie alle misure di confinamento e le moratorie sui mutui, risparmi da 5,4 trilioni di dollari dall’inizio della pandemia di coronavirus. Se a questo si aggiunge un progressivo recupero della fiducia, ecco che si apre la strada a un forte rimbalzo della spesa. Secondo il Financial Times, che cita un report di Moody’s, le famiglie di tutto il mondo hanno accumulato una enorme quantità di risparmi, pari oggi al 6% del prodotto interno lordo globale. ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal grande freddo a una bolla dei consumi. Scherzi, forse. Un anno e passa diglobali, zone rosse, arancioni, gialle e bianche hanno avuto come effetto quello di porre le basi per un’impennata dei consumi, su scala planetaria. Perché i consumatori di tutto il mondo hanno accumulato grazie alle misure di confinamento e le moratorie sui mutui, risparmi da 5,4 trilioni di dollari dall’iniziodi coronavirus. Se a questo si aggiunge un progressivo recuperofiducia, ecco che si apre la strada a un forte rimbalzo. Secondo il Financial Times, che cita un report di Moody’s, le famiglie di tutto il mondo hanno accumulato una enorme quantità di risparmi, pari oggi al 6% del prodotto interno lordo globale. ...

Advertising

Tg3web : Malgrado le annunciate riaperture, non si fermano le proteste dei gestori di locali, messi in ginocchio dal prolung… - lorepregliasco : Boris Johnson dice che il grosso della riduzione dei casi in UK deriva dal lockdown - stebellentani : le 4 regole dei lockdown: 1) solo un lockdown può salvarci; 2) se i dati non migliorano, serve un lockdown più rigi… - AlexGiudetti : RT @sgretolatore: Politico uk cacciato dal bar perché favorevole al lockdown ?????? - sivdera : pensavo che in questo ultimo anno ho capito cosa mi piacerebbe fare come lavoro e l’ho capito solo grazie ad un tir… -