Cultura, Franceschini: “La crescita di Matera durerà negli anni” (Di lunedì 19 aprile 2021) POTENZA – “La crescita di Matera come Capitale europea della cultura 2019 durerà negli anni. L’immagine oggi di Matera è di una grande città turistica in Europa e nel mondo”.Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo da remoto alla presentazione on line dell’attività di monitoraggio e valutazione condotta dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 sui risultati di Matera Capitale europea della cultura 2019. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) POTENZA – “La crescita di Matera come Capitale europea della cultura 2019 durerà negli anni. L’immagine oggi di Matera è di una grande città turistica in Europa e nel mondo”.Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo da remoto alla presentazione on line dell’attività di monitoraggio e valutazione condotta dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 sui risultati di Matera Capitale europea della cultura 2019.

