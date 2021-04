Cuba, Diaz-Canel sostituisce Raul Castro come leader del Pcc (Di lunedì 19 aprile 2021) Il fratello di Fidel si era dimesso dalla guida del Partito Comunista. Canel, 60 anni, è Presidente Cubano dal 2019 Leggi su rainews (Di lunedì 19 aprile 2021) Il fratello di Fidel si era dimesso dalla guida del Partito Comunista., 60 anni, è Presidenteno dal 2019

