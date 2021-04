Ct Norvegia Solbakken | “Juventus sconfitta dall’Atalanta | cosa diavolo ci fa in Superlega?”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Laè una delle squadre fondatrici dellainsieme a Milan e Inter. Ma Stalenon sembra essere molto d’accordo con la partecipazione dei bianconeri: “Negli ultimi tre anni laè stata eliminata da Lione, Porto e Ajax”, ha detto il ct della, intervenuto a TV2.no. “L’altro giorno ha perso con l’Atalanta, ha solo due punti in più del Napoli e rischia di non qualificarsi alla prossima Champions. Checi fa nella?“ SportFace.

Il Commissario tecnico della Norvegia Solbakken parla della Superlega e si chiede perché i bianconeri dovrebbero parteciparvi ...