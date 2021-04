Croce rossa lancia una nuova mascherina sostenibile (Di lunedì 19 aprile 2021) La YousafeRedXMask è da oggi disponibile su due canali distributivi: 1) Per il network Croce rossa sui siti www.cri.it e shop.cri.it , con il marchio "Un'Italia che aiuta". 2) Per il mercato privati ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) La YousafeRedXMask è da oggi disponibile su due canali distributivi: 1) Per il networksui siti www.cri.it e shop.cri.it , con il marchio "Un'Italia che aiuta". 2) Per il mercato privati ...

Malore in moto, 66 enne muore a Roncafort nell'indifferenza di tutti Sul posto prima dei soccorsi sono intervenute due donne che hanno lanciato l'allarme e Christian Peroni, il titolare del Merendero, che grazie ai suoi trascorsi come operativo nella croce rossa ha ...

Croce Rossa Italiana lancia la mascherina sicura e green AGI - Agenzia Italia Screening sierologico a Città di Castello Fino al 30 aprile proseguirà la campagna di screening sierologico promossa dal Comune di Città di Castello in collaborazione con il Centro operativo regionale che ha messo a disposizione test sierolog ...

Croce rossa lancia una nuova mascherina sostenibile La nuova Redx si pone ai vertici della categoria negli standard di protezione, garantendo tuttavia un prezzo estremamente contenuto, una produzione totalmente Made in Italy e una totale sostenibilità ...

