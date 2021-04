Croce Rossa Italiana lancia la mascherina sicura e green (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Croce Rossa Italiana conferma il suo impegno nella diffusione di buone pratiche, nuovi strumenti per la tutela della salute e per il miglioramento della qualità di vita, individuale e collettiva. Il tutto sempre nel rispetto dell'ambiente. Per questo nasce la "REDX-Mask-Un'Italia che Aiuta" sviluppata in collaborazione con la Accyourate Group Spa, una nuova mascherina che intende offrire una risposta certa ai molti quesiti sorti sulla effettiva validità dei dispositivi in commercio, anche a seguito del fenomeno delle false certificazioni, come recentemente riportato dalla stampa. E che, essendo un dispositivo riutilizzabile, affronta la questione dell'inquinamento da mascherine, più volte trattata dalla Associazione. Croce Rossa Italiana - spiega ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI -conferma il suo impegno nella diffusione di buone pratiche, nuovi strumenti per la tutela della salute e per il miglioramento della qualità di vita, individuale e collettiva. Il tutto sempre nel rispetto dell'ambiente. Per questo nasce la "REDX-Mask-Un'Italia che Aiuta" sviluppata in collaborazione con la Accyourate Group Spa, una nuovache intende offrire una risposta certa ai molti quesiti sorti sulla effettiva validità dei dispositivi in commercio, anche a seguito del fenomeno delle false certificazioni, come recentemente riportato dalla stampa. E che, essendo un dispositivo riutilizzabile, affronta la questione dell'inquinamento da mascherine, più volte trattata dalla Associazione.- spiega ...

