Crisanti: "In Brasile 92 varianti Covid, sbagliato vaccinare: aumenta la resistenza del virus" (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Covid e varianti. Da un mese in Brasile si contano migliaia di morti al giorno e il 52% dei pazienti ha meno di 40 anni. Nel frattempo gli anziani sono stati vaccinati e si sta procedendo con gli over70, quindi i più esposti restano i giovani. Sono emersi dubbi anche sull'efficacia del vaccino cinese Coronavac, usato dall'80% delle persone che hanno ricevuto almeno una dose, che darebbe una protezione del 50%. Il sospetto di molti esperti è che se nel 2020 erano i giovani a portare il virus a casa, oggi sono gli anziani vaccinati che sviluppano il virus in forma asintomatica ad essere vettori del Sars-Cov-2 verso i figli e i nipoti. In Brasile risultano "35 milioni le persone vaccinate- afferma il virologo Andrea Crisanti, intervenuto ad Unomattina- ma allo stesso tempo sono state disapplicate e contrastate le misure di contenimento, tanto che in questo momento circolano circa 92 varianti del virus. Non conosciamo di tutte la potenzialità in termini di trasmissione e la capacità di evadere la risposta immune indotta dal vaccino".

