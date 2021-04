Credeva che il Covid-19 fosse un inganno: negazionista norvegese muore dopo un party (Di lunedì 19 aprile 2021) Credeva che il Covid-19 fosse semplicemente una bufala. Hans Kristian Gaarder, norvegese di 60 anni, complottista è morto dopo un party che aveva tenuto in casa sua, secondo gli inquirenti i festini che avrebbe tenuto a casa sua sarebbero addirittura due. L’uomo sarebbe risultato essere positivo proprio a quella malattia che lui stesso negava con foga e sarebbe morto il 6 aprile scorso. Ma gli inquirenti hanno reso ufficiali i dati solamente questa settimana. La polizia ha dichiarato che l’uomo, originario di Gran in Norvegia, sarebbe morto dopo aver contratto il coronavirus, malattia che sarebbe stata rilevata dopo la morte dello stesso. Il Comune di Gran ha divulgato la notizia sulla certezza della positività dell’uomo al Covid-19. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 aprile 2021)che il-19semplicemente una bufala. Hans Kristian Gaarder,di 60 anni, complottista è mortounche aveva tenuto in casa sua, secondo gli inquirenti i festini che avrebbe tenuto a casa sua sarebbero addirittura due. L’uomo sarebbe risultato essere positivo proprio a quella malattia che lui stesso negava con foga e sarebbe morto il 6 aprile scorso. Ma gli inquirenti hanno reso ufficiali i dati solamente questa settimana. La polizia ha dichiarato che l’uomo, originario di Gran in Norvegia, sarebbe mortoaver contratto il coronavirus, malattia che sarebbe stata rilevatala morte dello stesso. Il Comune di Gran ha divulgato la notizia sulla certezza della positività dell’uomo al-19. ...

