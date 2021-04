Covid Usa, a oltre metà adulti almeno una dose di vaccino (Di lunedì 19 aprile 2021) oltre metà della popolazione adulta negli Stati Uniti ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid. Lo hanno riferito i Centri per il controllo e la prevenzione della malattia (Cdc), sottolineando che il 50,4% degli adulti – circa 130 milioni di persone – è stato vaccinato con una dose di siero da quando è iniziata la campagna nazionale quattro mesi fa. almeno un terzo degli adulti è stato immunizzato. Nella fascia di età più a rischio, ovvero gli over 65, l’81% ha ricevuto almeno una dose di vaccino e circa due-terzi entrambe. Secondo la Casa Bianca, ogni giorno vengono somministrate in media più di tre milioni di dosi, per un totale finora di quasi 210 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021)della popolazione adulta negli Stati Uniti ha ricevutounadelanti-. Lo hanno riferito i Centri per il controllo e la prevenzione della malattia (Cdc), sottolineando che il 50,4% degli– circa 130 milioni di persone – è stato vaccinato con unadi siero da quando è iniziata la campagna nazionale quattro mesi fa.un terzo degliè stato immunizzato. Nella fascia di età più a rischio, ovvero gli over 65, l’81% ha ricevutounadie circa due-terzi entrambe. Secondo la Casa Bianca, ogni giorno vengono somministrate in media più di tre milioni di dosi, per un totale finora di quasi 210 ...

