Covid, ultime news. Pfizer annuncia altre 100 milioni di dosi all'Ue nel 2021. LIVE (Di lunedì 19 aprile 2021) L'annuncio è il risultato della decisione della Commissione europea di esercitare l'opzione di acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi nell'ambito dell'Advanced Purchase Agreement ampliato, firmato il 17 febbraio 2021. Questa ulteriore fornitura porta il totale delle dosi del vaccino all'Ue a 600 milioni. Da oggi sono quasi 7 milioni gli studenti italiani in classe, ma l'associazione presidi sottolinea le difficoltà del distanziamento. Al ministero incontro con i sindacati per un rientro in sicurezza Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 aprile 2021) L'annuncio è il risultato della decisione della Commissione europea di esercitare l'opzione di acquisto di ulteriori 100dinell'ambito dell'Advanced Purchase Agreement ampliato, firmato il 17 febbraio. Questa ulteriore fornitura porta il totale delledel vaccino all'Ue a 600. Da oggi sono quasi 7gli studenti italiani in classe, ma l'associazione presidi sottolinea le difficoltà del distanziamento. Al ministero incontro con i sindacati per un rientro in sicurezza

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, 12.694 positivi e 251 vittime in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid, 12.694 casi e 251 morti in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Effettuati… - Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - infoitinterno : Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid - outwithcalum : RT @amaricord: Per spostarsi e partecipare ad eventi dal 26 aprile devi dimostrare di aver fatto un tampone nelle ultime quarantotto ore o… -