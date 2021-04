Covid: tamponi e test rapidi, nei laboratori di analisi rincari fino al 300% (Di lunedì 19 aprile 2021) Da oltre un anno ormai siamo ci siamo abituati a sentir parlare di tamponi molecolari, tamponi veloci, esami sierologici. Così come a molti sarà capitato di sedersi nei locali di una... Leggi su ilmattino (Di lunedì 19 aprile 2021) Da oltre un anno ormai siamo ci siamo abituati a sentir parlare dimolecolari,veloci, esami sierologici. Così come a molti sarà capitato di sedersi nei locali di una...

Advertising

_Carabinieri_ : Test anti-Covid venduti in bar e distributori di benzina a Colognola ai Colli e San Bonifacio. I #Carabinieri di Ve… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-93). A fronte di 18.754 t… - Corriere : Tamponi a scuola: l’Europa corre, l’Italia arranca | L’inchiesta - UnitaNews : Prevenzione e tracciamento: perché fino ad oggi non sono stati fatti i test salivari? - - Medeapm : RT @ilmessaggeroit: Covid, #Burioni: «Il pass vaccinale per gli spostamenti? Non ha senso con tamponi negativi 48 ore prima» -