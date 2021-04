Covid: tampone fai da te da maggio in supermercati e farmacie (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Ministero della Salute ha dato il via libera alla vendita, come dispositivo medico, del tampone rapido fai da te. Si tratta di un kit, che costerà tra i 6 e gli 8 Euro, per poter procedere ad una autodiagnosi su un eventuale contagio da Covid-19. tampone fai da te in vendita anche al supermercato Il kit antigenico, che comunque non avrà la stessa attendibilità di un tampone molecolare, potrà essere venduto oltre che in farmacia, anche sugli scaffali dei supermercati e nelle attività commerciali che decideranno di venderlo, proprio per via della classificazione “dispositivo medico” attribuitogli dal Ministero della Salute. Si tratta di uno strumento che aiuterà il cittadino a fare una prima valutazione su un'eventuale positività, anche in assenza di sintomi. Seguendo con attenzione le istruzioni, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Ministero della Salute ha dato il via libera alla vendita, come dispositivo medico, delrapido fai da te. Si tratta di un kit, che costerà tra i 6 e gli 8 Euro, per poter procedere ad una autodiagnosi su un eventuale contagio da-19.fai da te in vendita anche al supermercato Il kit antigenico, che comunque non avrà la stessa attendibilità di unmolecolare, potrà essere venduto oltre che in farmacia, anche sugli scaffali deie nelle attività commerciali che decideranno di venderlo, proprio per via della classificazione “dispositivo medico” attribuitogli dal Ministero della Salute. Si tratta di uno strumento che aiuterà il cittadino a fare una prima valutazione su un'eventuale positività, anche in assenza di sintomi. Seguendo con attenzione le istruzioni, ...

