Covid Portogallo, via altre restrizioni (Di lunedì 19 aprile 2021) Covid Portogallo, al via la terza fase – su quattro stabilite – per l’uscita dal lockdown. Nel Paese da oggi riaprono i centri commerciali, le scuole superiori e le università e sarà possibile mangiare all’interno dei locali. Come ricorda il sito del ‘Guardian’, il mese scorso erano state riaperte le scuole primarie e poco dopo erano state autorizzate le attività all’aperto di bar e ristoranti. La fase finale, che includerà la ripresa degli eventi pubblici all’aperto, inizierà tra due settimane se la situazione dovesse migliorare, ha fatto sapere il governo. In Portogallo finora sono state somministrate 2,5 milioni di dosi di vaccino anti-Covid su circa 10 milioni di abitanti. Sono 650mila le persone che sono state immunizzate. Attualmente si contano in media circa 500 nuovi casi ogni giorno. L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 aprile 2021), al via la terza fase – su quattro stabilite – per l’uscita dal lockdown. Nel Paese da oggi riaprono i centri commerciali, le scuole superiori e le università e sarà possibile mangiare all’interno dei locali. Come ricorda il sito del ‘Guardian’, il mese scorso erano state riaperte le scuole primarie e poco dopo erano state autorizzate le attività all’aperto di bar e ristoranti. La fase finale, che includerà la ripresa degli eventi pubblici all’aperto, inizierà tra due settimane se la situazione dovesse migliorare, ha fatto sapere il governo. Infinora sono state somministrate 2,5 milioni di dosi di vaccino anti-su circa 10 milioni di abitanti. Sono 650mila le persone che sono state immunizzate. Attualmente si contano in media circa 500 nuovi casi ogni giorno. L'articolo proviene ...

