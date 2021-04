(Di lunedì 19 aprile 2021) Effetto primavera su-19. “Stiamo rivedendo quello che è successo lo scorso anno, e cioè che con l’arrivo della bella stagione il virus”. Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), descrive all’Adnkronos Salute “il fenomeno al quale stiamo assistendo da una settimana a questa parte”, tanto da poterlo considerare “un trend consolidato: assistiamo alla presenza di campioni positivi” al coronavirus “in minor misura – riferisce l’esperto – conestremamente, a tal punto che è diventato difficile poter isolare il virus da un paziente positivo e sequenziarne il genoma. Questo autorizza a pensare che la famosa stagionalità del virus stia iniziando” e che “anche la variante inglese, ormai prevalente in ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, l’ottimismo del virologo Caruso: “Sta perdendo forza”. - Luca67 : RT @ImolaOggi: ??'Il Covid perde forza, cariche virali sempre più basse, al punto che è diventato difficile poter isolare il virus da un paz… - Ric72Riccardo : RT @ImolaOggi: ??'Il Covid perde forza, cariche virali sempre più basse, al punto che è diventato difficile poter isolare il virus da un paz… - giulianol : RT @Flavr7: @Deiana_Luca9 @zaiapresidente @M_Fedriga Ora sono spalle al muro ??Cosa è stato fatto in 1anno oltre tamponi a tappeto? IL NULLA… - Samira1577 : RT @Flavr7: @Deiana_Luca9 @zaiapresidente @M_Fedriga Ora sono spalle al muro ??Cosa è stato fatto in 1anno oltre tamponi a tappeto? IL NULLA… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid perde

Adnkronos

Come dice il Santo Padre, con la guerra non si guadagna nulla ma situtto. Perché ora? Cosa ... Ma da quando si è dichiarato lo stato di emergenza a causa del, tutti questi passaggi sono ...Effetto caldo anche su variante inglese" Effetto primavera su- 19. "Stiamo rivedendo quello che è successo lo scorso anno, e cioè che con l'arrivo della bella stagione il virusforza ". ...Nel giorno in cui l’Uefa minaccia sanzioni devastanti nei confronti delle squadre che hanno aderito alla costituzione della nuova SuperLega tanto voluta da Andr ...La pandemia con le conseguenti restrizioni ha fatto registrare un crollo: 35,5 milioni di fatturato generati da 226 mila presenze. Imponenti le perdite del wedding tourism, stando ai dati Jfc. Dalla r ...