Covid oggi 8.864 nuovi casi ma con soli 147mila tamponi, calano ancora i ricoverati in intensiva (Di lunedì 19 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 19 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in calo, 8.864 contro i 12.694 registrati ieri. I tamponi esaminati sono però solo 146.728, contro gli oltre 230mila di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono in crescita, 316; ieri erano 251. L’indice di positività oggi sale al 6%, in conseguenza del minor numero di tamponi testati. (prosegue dopo la foto) Scendono nuovamente i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono ora 3.244 persone (-67), con 141 ingressi giornalieri. Sono 3.268.262 i guariti in totale (+19.669), 493.489 gli attualmente positivi (-11.122). La Campania con 1.334 nuovi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 aprile 2021)in Italiabollettino del 19 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Idinelle ultime 24 ore sono in calo, 8.864 contro i 12.694 registrati ieri. Iesaminati sono però solo 146.728, contro gli oltre 230mila di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono in crescita, 316; ieri erano 251. L’indice di positivitàsale al 6%, in conseguenza del minor numero ditestati. (prosegue dopo la foto) Scendono nuovamente i ricoveri in terapiadove ci sono ora 3.244 persone (-67), con 141 ingressi giornalieri. Sono 3.268.262 i guariti in totale (+19.669), 493.489 gli attualmente positivi (-11.122). La Campania con 1.334...

