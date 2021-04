Covid, nuova variante del virus individuata in Bulgaria: “Al momento non desta preoccupazione” (Di lunedì 19 aprile 2021) nuova variante del Covid individuata in Bulgaria: “Ma al momento non desta preoccupazione” Una nuova variante del Covid è stata individuata nel nord della Bulgaria in due donne, una di 60 anni e l’altra di 65, contagiate dalla versione britannica del virus. Lo ha annunciato Todor Kantardzhiev, direttore del Centro nazionale per le malattie infettive e parassitarie, precisando che la variante bulgara, per ora, non sembrerebbe destare preoccupazione. “Abbiamo osservato una mutazione della paraproteina e degli amminoacidi, nei quali la prolina è stata sostituita dalla fenilalanina” ha spiegato ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021)delin: “Ma alnon” Unadelè statanel nord dellain due donne, una di 60 anni e l’altra di 65, contagiate dalla versione britannica del. Lo ha annunciato Todor Kantardzhiev, direttore del Centro nazionale per le malattie infettive e parassitarie, precisando che labulgara, per ora, non sembrerebbere. “Abbiamo osservato una mutazione della paraproteina e degli amminoacidi, nei quali la prolina è stata sostituita dalla fenilalanina” ha spiegato ...

Covid, 12.694 casi e 251 morti in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Effettuati…

Covid: in Bulgaria individuata nuova variante virus

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova Fisco: 15 milioni di atti in arrivo, cartelle esattoriali da maggio ...stazionato negli archivi del Fisco per la sospensione delle notifiche durante l'emergenza Covid. ... Non è però da escludere che su questo fronte possa arrivare una nuova proroga con il decreto Sostegni ...

Md: in 2020 fatturato a 2,8 miliardi (+15%) e utile netto +56% Il gruppo nel 2020 ha investito 200 milioni circa, 'meno delle nostre prospettive, perchè il Covid ...'290 milioni di euro oltre ad altri 95 che sono il costo complessivo del progetto Corte Nuova - ha ...

Covid, nuova indagine su diffusione varianti in Italia Adnkronos Coprifuoco, fino a quando? Le ipotesi tra favorevoli e contrari Le posizioni di scienziati e governatori sono piuttosto distanti. Ma è pressing dai ristoratori. Crisanti: "Se fossimo cittadino modello..." ...

Covid Marche, oggi 137 nuovi contagi: bollettino 19 aprile Sono 137 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 19 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità, nel dettaglio, in tabella indica che nelle ultime 24 ore sono sta ...

