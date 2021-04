Covid nel Casertano, docente positivo: scuola chiusa fino al 26 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) San Prisco. Un docente della scuola primaria “Marco Polo” di San Prisco, in provincia di Caserta, è risultato positivo al Coronavirus. La scoperta del contagio è avvenuta sabato scorso e in queste ore il sindaco Domenico D’Angelo ha disposto la chiusura dell’istituto scolastico per una settimana. Covid nel Casertano, docente positivo: scuola chiusa fino al 26 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 aprile 2021) San Prisco. Undellaprimaria “Marco Polo” di San Prisco, in provincia di Caserta, è risultatoal Coronavirus. La scoperta del contagio è avvenuta sabato scorso e in queste ore il sindaco Domenico D’Angelo ha disposto la chiusura dell’istituto scolastico per una settimana.nelal 26 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

GassmanGassmann : Una proposta a @Turismoromaweb @virginiaraggi Con la bella stagione, nel rispetto delle regole covid, non si può pe… - PBPcalcio : Nel comunicato ufficiale si parla di “contributo una tantum di 3,5 miliardi di euro” che i club fondatori riceveran… - AntoVitiello : Nel comunicato si legge: 'In cambio del loro impegno, i Club Fondatori riceveranno un contributo una tantum pari a… - ruiciccio : RT @repubblica: Covid, la procura di Bergamo: 'Speranza non chiese di far cadere nel nulla il report che evidenziava le falle italiane'. Il… - vitti2173 : RT @PalliCaponera: Nel mio comune eravamo rossi perchè avevamo toccato la soglia dei 250 positivi al Covid Oggi siamo arancioni arrivando a… -