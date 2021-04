Covid | Musumeci | ‘Regione gialla dal 26 aprile? Guardiamo i dati alla giornata’

(Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – “Operiamo guardando igiornata, con il cuore vorremmo essere zonae con la ragione vogliamo aspettare il dato numerico, certamentetuttisperanza di potere riaprire e di potere ricevere i famosi ristori per gli operatori economici”. Lo ha detto Nellointervenendo a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. L'articolo CalcioWeb.

"Son convintissimo del successo dell'iniziativa 'open day' del vaccino AstraZeneca nello scorso weekend in Sicilia". Lo ha detto il governatore siciliano Nellointervenendo su Rai1. "E' stata superata la diffidenza dei cittadini", ha detto.Lo ha detto il Governatore siciliano Nellointervenendo su Rai1. "Mi sono trovato a interloquire con un ministro di profilo istituzionale e aperto al dialogo e al confronto. Lui che è di ...Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "In Sicilia ci stiamo preparando a una estate intensa, sappiamo di essere una delle terre più attrattive". A dirlo, intervenendo su Rai 1, è il governatore siciliano Nel ...Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "Son convintissimo del successo dell'iniziativa 'open day' del vaccino AstraZeneca nello scorso weekend in Sicilia". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci ...