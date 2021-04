Covid: Meloni, 'ok a scostamento ma se ci dicono dove vanno soldi' (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Noi abbiamo quasi sempre votato lo scostamento di bilancio in Parlamento, però voglio sapere che cosa ci si fa con le risorse. Sono disponibile a votarlo, purché mi si dica dove vanno a finire i soldi". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Noi abbiamo quasi sempre votato lodi bilancio in Parlamento, però voglio sapere che cosa ci si fa con le risorse. Sono disponibile a votarlo, purché mi si dicaa finire i". Così la leader di Fdi Giorgia, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.

