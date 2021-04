Covid, Meloni: in 48 ore 100mila firme per sfiducia Speranza (Di lunedì 19 aprile 2021) "Stiamo andando avanti con la raccolta firme per la mozione di sfiducia al ministro Speranza, crediamo che in un sistema democratico nessuno sia intoccabile", "in 48 ore abbiamo raccolto più di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) "Stiamo andando avanti con la raccoltaper la mozione dial ministro, crediamo che in un sistema democratico nessuno sia intoccabile", "in 48 ore abbiamo raccolto più di ...

Advertising

borghi_claudio : @venetolink @chiaraped @realDonadelLuca Federalberghi - fattoquotidiano : Si marcano stretti. Si tengono d’occhio. Anche e soprattutto sul fronte economico. Facendo a gara a chi difende di… - nonesisteLud : I morti per covid non sono una ragione valida per la Meloni #apriticielo! #blob - zazoomblog : Covid: Meloni a Draghi ‘dopo un anno stop coprifuoco’ - #Covid: #Meloni #Draghi #‘dopo - TV7Benevento : Covid: Meloni, 'chiesto di pagare ogni mese Cig'... -