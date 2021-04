Covid Marche, oggi 137 nuovi contagi: bollettino 19 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 137 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 19 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità, nel dettaglio, in tabella indica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1908 tamponi: 1011 nel percorso nuove diagnosi (di cui 322 nello screening con percorso Antigenico) e 897 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,6%). I positivi sono 50 in provincia di Macerata, 55 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 10 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (26 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (45 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 137 ida coronavirus nelle, 19, secondo i dati deldella regione. Il Servizio Sanità, nel dettaglio, in tabella indica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1908 tamponi: 1011 nel percorso nuove diagnosi (di cui 322 nello screening con percorso Antigenico) e 897 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,6%). I positivi sono 50 in provincia di Macerata, 55 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 10 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (26 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (45 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), ...

