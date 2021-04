Covid, Lazio oggi sotto 1000 contagi: bollettino del 19 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 950 i nuovi contagi da Covid registrati nel Lazio oggi, 19 aprile, secondo i dati del bollettino aggiornato della Regione. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità, Alassio D’Amato: “Su oltre 8mila tamponi (-3.787) e oltre 5mila antigenici per un totale di oltre 14mila test, oggi si registrano 950 casi positivi (-177), 38 decessi (+13) e +1.244 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 500. Scendiamo sotto i mille casi dopo circa due mesi”. I casi attualmente positivi sono 50.458, di cui 2.753 ricoverati, 370 in terapia intensiva e 47.335 in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 950 i nuovidaregistrati nel, 19, secondo i dati delaggiornato della Regione. Lolinea l’assessore alla Sanità, Alassio D’Amato: “Su oltre 8mila tamponi (-3.787) e oltre 5mila antigenici per un totale di oltre 14mila test,si registrano 950 casi positivi (-177), 38 decessi (+13) e +1.244 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 500. Scendiamoi mille casi dopo circa due mesi”. I casi attualmente positivi sono 50.458, di cui 2.753 ricoverati, 370 in terapia intensiva e 47.335 in ...

