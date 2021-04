COVID Lazio – Il bollettino di oggi 19 aprile: positivi sotto quota 1000 (Di lunedì 19 aprile 2021) “Su oltre 14.000 tamponi effettuati, di cui circa 5.000 antigenici, si registrano 950 casi positivi (-177), 38 i decessi (+13) e +1.244 i guariti”. Questo è il report odierno in merito all’emergenza COVID-19 riportato nel bollettino emesso dalla Regione Lazio. I positivi scendono sotto la soglia dei 1000 contagi dopo circa due mesi dall’ultima volta, ma va specificato che sono stati effettuati meno test rispetto alla giornata di ieri. Questi numeri fanno ben sperare in vista del 26 aprile, giorno in cui ci saranno i vari cambiamenti rispetto alle norme restrittive. Il commento di D’Amato Come di consueto, all’interno del bollettino è contenuta anche l’opinione dell’Assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato: “Diminuiscono i ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 19 aprile 2021) “Su oltre 14.000 tamponi effettuati, di cui circa 5.000 antigenici, si registrano 950 casi(-177), 38 i decessi (+13) e +1.244 i guariti”. Questo è il report odierno in merito all’emergenza-19 riportato nelemesso dalla Regione. Iscendonola soglia deicontagi dopo circa due mesi dall’ultima volta, ma va specificato che sono stati effettuati meno test rispetto alla giornata di ieri. Questi numeri fanno ben sperare in vista del 26, giorno in cui ci saranno i vari cambiamenti rispetto alle norme restrittive. Il commento di D’Amato Come di consueto, all’interno delè contenuta anche l’opinione dell’Assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato: “Diminuiscono i ...

