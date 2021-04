Covid Lazio, diminuiscono contagi e ricoveri. 1,5 milioni i vaccini somministrati (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel fine settimana di avvicinamento al 26 aprile, data in cui verrà avviato un graduale allentamento delle misure restrittive anti-Covid sulla base della situazione epidemiologica, nel Lazio calano i contagi e diminuisce la pressione sulla rete ospedaliera sia sui ricoveri ordinari che nelle terapie intensive, dove però la percentuale dei posti letto occupati è ancora alta, al 39%, ben oltre la soglia critica fissata dal governo al 30%. Il virus corre più velocemente nella Capitale, dove si registra la metà dei contagi, secondo quanto è emerso dal monitoraggio del Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale. L’età media dei casi finora confermati è di 45 anni, equamente ripartiti tra maschi (48,7%) e femmine (51,4%). Nel frattempo prosegue senza sosta la campagna vaccinale. In ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel fine settimana di avvicinamento al 26 aprile, data in cui verrà avviato un graduale allentamento delle misure restrittive anti-sulla base della situazione epidemiologica, nelcalano ie diminuisce la pressione sulla rete ospedaliera sia suiordinari che nelle terapie intensive, dove però la percentuale dei posti letto occupati è ancora alta, al 39%, ben oltre la soglia critica fissata dal governo al 30%. Il virus corre più velocemente nella Capitale, dove si registra la metà dei, secondo quanto è emerso dal monitoraggio del Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale. L’età media dei casi finora confermati è di 45 anni, equamente ripartiti tra maschi (48,7%) e femmine (51,4%). Nel frattempo prosegue senza sosta la campagna vaccinale. In ...

Advertising

raspa90 : RT @repubblica: Covid nel Lazio, Alessio D'Amato: 'Usiamo il pass vaccinale per entrare nei locali, come in Israele' - MedicalScitech : RT @repubblica: Covid nel Lazio, Alessio D'Amato: 'Usiamo il pass vaccinale per entrare nei locali, come in Israele' - repubblica : Covid nel Lazio, Alessio D'Amato: 'Usiamo il pass vaccinale per entrare nei locali, come in Israele' - italiaserait : Covid Lazio, diminuiscono contagi e ricoveri. 1,5 milioni i vaccini somministrati - radioromait : Covid Lazio, diminuiscono contagi e ricoveri. 1,5 milioni i vaccini somministrati -