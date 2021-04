Covid, l’Austria rompe gli indugi e annuncia l’acquisto del vaccino russo Sputnik V. Kurz: “Un milione di dosi in attesa dell’ok di Ema” (Di lunedì 19 aprile 2021) Già a inizio marzo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz aveva fatto sapere che l’Austria guardava anche alla Russia per poter contare sulla prevenzione di Covid grazie al vaccino Sputnik V. Oggi Vienna ha annunciato la decisione di acquistare il composto, sviluppato dall’istituto Gamaleja di Mosca e distribuito dal fondo sovrano russo, che sarà utilizzato dopo l’autorizzazione da parte dell’Agenzia europea per i farmaci. “Abbiamo accettato di acquistare 1 milione di dosi di vaccino Sputnik, che è già utilizzato in più di 50 Paesi. Non vediamo l’ora di una rapida registrazione da parte del regolatore europeo Ema, perché ogni vaccino aggiuntivo ci aiuterà a salvare vite, salvare posti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Già a inizio marzo il cancelliere austriaco Sebastianaveva fatto sapere cheguardava anche alla Russia per poter contare sulla prevenzione digrazie alV. Oggi Vienna hato la decisione di acquistare il composto, sviluppato dall’istituto Gamaleja di Mosca e distribuito dal fondo sovrano, che sarà utilizzato dopo l’autorizzazione da parte dell’Agenzia europea per i farmaci. “Abbiamo accettato di acquistare 1didi, che è già utilizzato in più di 50 Paesi. Non vediamo l’ora di una rapida registrazione da parte del regolatore europeo Ema, perché ogniaggiuntivo ci aiuterà a salvare vite, salvare posti ...

